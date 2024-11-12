Xtopia'da 'Dağıtılmış Bilinç' Sergisi - Son Dakika
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Xtopia'da 'Dağıtılmış Bilinç' Sergisi

'Dağıtılmış Bilinç' sergisi, doğa ve teknolojiye odaklanarak sanatı yenilikçi bir biçimde sunuyor.

12.11.2024 22:16
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Xtopia World'ün hazırladığı, Memo Akten'in NFT eserlerinin yer aldığı "Dağıtılmış Bilinç" isimli sergi, Hope Alkazar'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

"Xtopia Immersive Journey" programı kapsamında açılan sergi, doğa ve teknoloji arasındaki bağlantıları keşfetmeyi ve izleyicilere yenilikçi deneyimler sunmayı hedefliyor.

Yapay zeka yazılımlarıyla insan ile makine ilişkisini ele alan serginin küratörü ve Xtopia World'ün kurucusu Lalin Akalan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergide, sanatçının 360 derece mekana entegre olmuş bir görüntüsüyle ziyaretçilere seslendiği bir bölümün yer aldığını söyledi.

Akalan, "Bir sanat eseri içinde zamanda koro performansı var. Koro performansından sonra sanatçının ahtapotlardan esinlendiği ve ahtapotların zekasını yapay zekayla birleştirdiği bir manifestosu var. Bu, doğanın insanlığa bir çağrısı ve insanlığa bir geri dönüş manifestosudur." dedi.

Sergideki eserlerin birbiriyle bağlantılı olduğuna dikkati çeken Akalan, şunları ifade etti:

"Memo Akten, 20 yıldır yapay zekayla çalıştığı için aslında buradaki eserler de yapay zekanın son 15 senedeki gelişimini kapsıyor. Bir tanesi evrenimizin derin tarihiyle alakalı. Evrenin toz ve gaz bulutu halinden bugüne kadar gelen serüvenini anlatıyor. Hızlı bir şekilde bize kim olduğumuzu hatırlatıyor. Biraz daha meditatif bir eser. Sergiye ayrıca koro, yoga, sesle şifa etkinliği gibi şeyler de eşlik edecek."

Lalin Akalan, sergide ayrıca hareket, dans ve teknolojiyi birleştiren bir eser olduğunu dile getirerek, "Bir dansçının bir anda balığa, farklı doğa elementlerine dönüştüğü ve aramızda aslında ne kadar bağlı olduğumuzu anlatan, ekoloji odaklı bir deneyim. Deneyimler aslında kendimizle ve kendi insanlığımızla bağ kurmamıza alan açıyor. O yüzden bir tür farkındalık. İzleyicilerin buradan 'geleceğimizi özenle tasarlayabileceğimiz umuduyla' ayrılmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Üçlemenin ilki olarak açılan "Dağıtılmış Bilinç" sergisinden sonra "Somutlaştırılmış Simülasyon" ve "Derin Meditasyonlar" sergileri açılacak. Program süresince ayrıca atölyeler, performanslar, söyleşiler yapılacak.

Sergi, 15 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

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