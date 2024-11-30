Yaalon'dan Etnik Temizlik Suçlaması - Son Dakika
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Yaalon'dan Etnik Temizlik Suçlaması

Eski Savunma Bakanı Yaalon, Netanyahu'yu Gazze'de etnik temizlik yapmakla suçladı.

30.11.2024 18:17
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Eski İsrail Savunma Bakanı Moşe Yaalon, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde "etnik temizlik" yapıldığını belirterek, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, ülkeyi "mahvolmaya" sürüklemekle suçladı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre Yaalon, yerel televizyon kanalı Democratv'ye verdiği demeçte, ülkesinin Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Netanyahu liderliğindeki sağcı İsrail hükümetinin Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki politikasını eleştiren Yaalon, "Şu anda işgale, ilhak etmeye, etnik temizliğe (Gazze Şeridi'nin kuzeyine bakın), tehcire ve Yahudi yerleşimine sürükleniyoruz." diye konuştu.

Başbakan Netanyahu'yu İsrail'i "yıkıma" sürüklemekle suçlayan Yaalon'un sözleri üzerine, spiker sözünü keserek, "Senden duymayı beklemediğim sözler söyledin. Gazze Şeridi'nin kuzeyinde etnik temizlik, buna doğru ilerlediğimizi mi sanıyorsun?" sorusuna, Yaalon şu yanıtı verdi:

"Orada ne oluyor? Beyt Lahiya artık yok, Beyt Hanun artık yok ve onlar (İsrail ordusu) bölgeyi Araplardan temizliyorlar."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

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