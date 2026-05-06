Yaban Domuzu Batman'da İnsanları Yaraladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yaban Domuzu Batman'da İnsanları Yaraladı

Yaban Domuzu Batman\'da İnsanları Yaraladı
06.05.2026 00:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı, domuz etkisiz hale getirildi, yaralılar taburcu edildi.

BATMAN'da kent merkezine inen yaban domuzunun yaraladığı 3 kişi, taburcu edildi. Olayın görgü tanıklarından esnaf Nurullah Dağ, "İnsanlar panik halinde kornaya basınca daha çok yabanileşmeye başladı, daha çok insanlara saldırganlaşmaya başladı" dedi. Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada ise domuzun etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Olay, 27 Nisan'da saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Kent merkezine inip sokaklarda dolaşan yaban domuzu, farklı noktalarda karşısına çıkan 3 kişiye saldırıp yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Domuzun Turgut Özal Bulvarı'nda yaya geçidinde bir kişiye saldırdığı anlar ise cep telefonuyla kayda alındı. Yaban domuzu, bir süre sonra gözden uzaklaştı.

'KENT MERKEZİNDE İLK DEFA OLUYOR'

Olayın görgü tanıklarından esnaf Nurullah Dağ, yaban domuzunu gördüğünde çok şaşırdığını ifade ederek, "Dükkanımı kapatmıştım. Arabama binip eve gidecektim ki insanların koşuşturduğunu gördüm. Sonra baktığımda yaban domuzunun insanların ve araçların arasında koştuğunu, bir vatandaşa çarptığını gördüm. İnsanlar panik halinde kornaya basınca daha çok yabanileşmeye başladı, daha çok insanlara saldırganlaşmaya başladı. Daha önce köylerde, çay kenarlarında, tarlalarda vatandaşlarımız muhakkak karşılaşmıştır ama şu ana kadar kent merkezinde ilk defa oluyor. Vatandaşlar korna çalınca, bağırıp çağırınca domuz da biraz daha ürktü. Ben de o esnada gördüğüm zaman çok şaşırdım. İlginç bir durum hepimiz için" diye konuştu.

VALİLİK: YARALILAR TABURCU EDİLDİ

Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "27 Nisan günü saat 23.00 sularında Batman şehir merkezinde bir yaban domuzu görülmesi ihbarı üzerine; Valiliğimiz koordinesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ve Belediye personellerinden oluşan ekipler tarafından ihbarların yapıldığı bölgelerde incelemeler yapılmış olup, Valiliğimiz koordinesinde hızlı ve kapsamlı bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, söz konusu yaban domuzunun vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye attığı ve toplum sağlığını tehdit ettiği tespit edilmiş; bu kapsamda gerekli müdahale gerçekleştirilerek hayvan etkisiz hale getirilmiştir. Hayvanın yaraladığı 3 vatandaşımız, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından taburcu edilmiştir. Valiliğimiz koordinesinde ilgili kurumlarımız tarafından, benzer olayların tekrar yaşanmaması amacıyla yaban hayvanlarının muhtemel geçiş güzergahlarında gözlem ve kontrol faaliyetlerine başlanmış olup, bu çalışmalar aralıksız şekilde sürdürülecektir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması adına gerekli tüm tedbirler kararlılıkla alınmaya devam edilecektir" denildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaban Domuzu Batman'da İnsanları Yaraladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 02:51:30. #7.12#
SON DAKİKA: Yaban Domuzu Batman'da İnsanları Yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.