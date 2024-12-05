Yaban Koyunu Kurtarıldı

Aksaray'da bahçe teline takılan Anadolu yaban koyunu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.
Ekecik Dağı Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahası yakınında tele takılan Anadolu yaban koyununu gören Balcı köyü muhtarı Ali Akbulut, durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye yönlendirilen DKMP Şube Müdürlüğü ekipleri, koyunu telden kurtardı.
DKMP veteriner hekimi tarafından kontrolleri yapılan hayvan, Konya Bozdağ Yaban Hayvanı Geliştirme Sahasına gönderildi.
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