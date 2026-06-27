Yabancı Dil Sınavı Soru Kitapçıkları Yayınlandı - Son Dakika
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Yabancı Dil Sınavı Soru Kitapçıkları Yayınlandı

27.06.2026 14:47
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MEB, UDSP Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını yayımladı.

Uluslararası Diploma ve Sertifika Programları (UDSP) Yabancı Dil Yeterlilik Yazılı Sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) internet sitesinde yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB tarafından bugün gerçekleştirilen UDSP Yabancı Dil Yeterlilik Yazılı Sınavı tamamlandı.

8. sınıf, hazırlık sınıfı, 9 ve 10. sınıf öğrencilerinin katıldığı sınav, uluslararası diploma ve sertifika programlarına yönelik yabancı dil yeterliliklerinin ölçülmesi amacıyla İngilizce ve Almanca uygulandı.

Adaylara 50 soru yöneltilen sınavda, cevaplama süresi olarak 110 dakika verildi.

Yazılı sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, Bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.

Sınav sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak.

Kaynak: AA

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