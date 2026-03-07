Yabancı Öğretmenlerde Türkçe Yeterlilik Şartı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yabancı Öğretmenlerde Türkçe Yeterlilik Şartı

07.03.2026 12:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MEB, yabancı öğretmenlerden en az C1 düzeyinde Türkçe dil yeterliliği belgesi talep edecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Türkçe okutulması gereken derslere giren yabancı uyruklu öğretmenlerden en az C1 düzeyinde Türkçe dil yeterliliğini gösteren belge talep edilecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakanlıkça, okullarda Türkçe okutulması gereken derslerde görevlendirilecek yabancı uyruklu eğitim personelinde aranacak şartlarla ilgili çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce hazırlanarak illere gönderilen yazıda, Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun'un ilgili hükmü gereğince ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında Atatürkçü düşünce, Atatürk ilke ve inkılaplarını konu olarak alan Türkiye Cumhuriyeti inkılap tarihi ve Atatürkçülük, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri ve Türk kültürüyle ilgili diğer derslerin yabancı dille öğretilemeyeceği, öğrencilere eğitim ve öğretimleri süresince, söz konusu derslerle ilgili araştırma görevleri ve ödevlerin Türkçeden başka hiçbir dille yaptırılamayacağı belirtildi.

MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan "Kurumlarda öğretim dili Türkçedir" hükmünün anımsatıldığı yazıda, yönetmelikteki ilgili hükme göre derslerin öğretiminin Türkçe yapıldığı, ancak merkezi sınav puanıyla öğrenci alan ve hazırlık sınıfı bulunan ortaöğretim kurumlarında matematik ve fen bilimleri grubu derslerini birinci yabancı dille okutabilecek öğretmen bulunması ve en az 10 öğrencinin talep etmesi halinde, bu derslerin öğretiminin birinci yabancı dille de yapılabileceği hükmünün yer aldığı hatırlatıldı.

Aynı yönetmeliğe göre özel öğretim kurumlarında ve uluslararası program uygulayan okullarda ise bu sayının aranmayacağı, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında da meslek derslerinin protokol ve projeler kapsamında yabancı dille yapılabileceği ifade edildi.

En az C1 düzeyinde belge istenecek

MEB'in yürüttüğü çalışma doğrultusunda, 2026-2027 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere özel okullarda Türkçe okutulması gereken dersleri okutmak üzere görevlendirilecek yabancı uyruklu personelden en az C1 düzeyinde Türkçe dil yeterliliğine sahip olduğuna ilişkin Bakanlıkça kabul edilen belge talep edilecek.

Kurumlarda bu kapsamda halihazırda görevlendirilmiş yabancı uyruklu eğitim personelinin ise gerekli belgeyi gelecek yılın eğitim öğretim yılının sonuna kadar çalışma iznini düzenleyen kuruma ibraz etmesi gerekecek.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yabancı Öğretmenlerde Türkçe Yeterlilik Şartı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yazışmaları paylaştı: Müşterisinden kadın sigortacıya uygunsuz teklif Yazışmaları paylaştı: Müşterisinden kadın sigortacıya uygunsuz teklif
TÜSİAD yöneticileri hakkında karar TÜSİAD yöneticileri hakkında karar
3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü 3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü
Savaşı boşuna çıkarmamış Bu iddia ortalığı fena karıştıracak Savaşı boşuna çıkarmamış! Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
Herkes iftar duasında Osman Gökçek telefonda Herkes iftar duasında Osman Gökçek telefonda
Rusya’dan Finlandiya’ya rest: Nükleer silah konuşlandırırsanız karşılık veririz Rusya'dan Finlandiya'ya rest: Nükleer silah konuşlandırırsanız karşılık veririz

12:34
Yenisine alışmadan, akaryakıta bir zam daha İşte artışın miktarı ve tarihi
Yenisine alışmadan, akaryakıta bir zam daha! İşte artışın miktarı ve tarihi
12:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın savaşa dair öngörüsü gerçek oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşa dair öngörüsü gerçek oluyor
11:25
ABD istihbaratı: Çin, İran’a tam destek vermeye hazırlanıyor
ABD istihbaratı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor
11:06
İran, Dubai Havalimanı’nı vurdu Uçuşlar askıya alındı
İran, Dubai Havalimanı'nı vurdu! Uçuşlar askıya alındı
10:54
Etiler’de çete cinayeti Gece kulübünü ateşe verip sahibini öldürdüler
Etiler'de çete cinayeti! Gece kulübünü ateşe verip sahibini öldürdüler
10:47
İran: Irak’ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk
İran: Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 12:53:47. #.0.4#
SON DAKİKA: Yabancı Öğretmenlerde Türkçe Yeterlilik Şartı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.