Millî Eğitim Bakanlığı İzinsiz Yabancı Okulları Denetliyor

Millî Eğitim Bakanlığı, yabancı ülkelerin büyükelçilik ve konsolosluk çalışanlarının çocukları için geçmişte açılan ancak resmi izin almadan faaliyet yürüttüğü belirlenen okullara yönelik kapsamlı bir inceleme başlattı. Sürecin ilk adımı olarak valiliklere gönderilen yazıyla, bu kurumlara Türk öğrencilerin kaydedilip kaydedilmediğinin tespiti ve yasal statüsü bulunmayan okullara devam eden öğrencilerin velilerine bildirim yapılması istendi. Bakanlık, Türkiye'de Türk çocukların yabancı gibi eğitim almasını önlemeyi amaçlıyor.

Bakanlık yazısında, eğitim faaliyetlerinin anayasal ve yasal çerçevesi hatırlatıldı; tüm eğitimlerin devletin gözetim ve denetiminde yürütülmesi gerektiği vurgulandı. Sorunun yalnızca izinsiz faaliyet olmadığı, aynı zamanda zorunlu eğitim sisteminin ihlali anlamına geldiği belirtildi. Bakanlığa, başlangıçta sadece yabancı misyon çalışanlarının çocukları için açıldığı değerlendirilen bu okullara Türk öğrencilerin de kaydedildiğine dair duyumlar ulaştı ve denetim süreci başlatıldı.

Bakanlık kaynakları, meselenin kapsamını, Almanların Ankara, İstanbul ve İzmir'de üç; Fransızların ise Pierre Loti ve Charles de Gaulle olmak üzere iki okulu bulunduğunu ve toplam 9 okulun kayıt dışı kabul edildiğini ifade etti. Denetimin en kritik ayağının Türk öğrenciler olduğu vurgulanarak, temel eğitim düzeyindeki çocukların zorunlu olarak Türk okullarına gitmesi gerektiği belirtildi.

Denetim sürecinin yalnızca tespitle sınırlı kalmayacağını belirten kaynaklar, velilerin de bu süreçte sorumlu olacağını vurguladı. Yasal statüsü bulunmayan okullara devam ettiği belirlenen öğrencilerin velilerine resmi bildirim yapılacak ve devamsızlık ile zorunlu eğitim hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilecek. Bakanlık, okulları tamamen kapatmanın amaç olmadığını, öncelikli hedefin bu yapıları hukuki zemine çekmek olduğunu belirtti.

İlgili ülkelere, bu okulların yasal statü kazanabilmesi için ikili anlaşma yapılması gerektiği bildirildi; aksi takdirde faaliyetlerinin mümkün olmayacağı vurgulandı. Süreçte kritik konu mütekabiliyet ilkesidir. Bakanlık, bu ilke sağlanmadan anlaşma imzalanmayacağını net biçimde ifade ediyor. Bazı okullar yeni öğrenci alımını durdurmuş olsa da mevcut öğrenciler devam ederken yeni kayıt alınıp alınmadığı tam olarak denetlenemiyor ve okullar hâlâ hukuki açıdan sorunlu konumda bulunuyor.