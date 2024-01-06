 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yabani geyiğe beklenmedik ziyafet - Son Dakika
Üye Girişi

Yabani geyiğe beklenmedik ziyafet

Yeni yıl tatilinden hemen sonra Çin'in kuzeydoğusundaki bir orman çiftliğine uğrayan yabani bir geyik, beklenmedik bir ziyafetle ödüllendirildi. Geyik, daha sonra çiftlik çalışanları tarafından dağa geri götürüldü.

Yabani geyiğe beklenmedik ziyafet
06.01.2024 - 12:24,
Abone Ol

Yaban geyiğinin çeşitli görüntüleri

Yeni yıl tatilinden hemen sonra Çin'in kuzeydoğusundaki bir orman çiftliğine uğrayan yabani bir geyik, beklenmedik bir ziyafetle ödüllendirildi.

Yabani bir geyik 2 Ocak'ta dağlardan inerek Çin'in Heilongjiang eyaletindeki Jiamusi'de bulunan bir orman çiftliğine doğru yola çıktı.

Beklenmedik bir ziyafetle ödüllendirilen geyik daha sonra çiftlik çalışanları tarafından dağa geri götürüldü.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Heilongjiang'dan bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Yabani, Hayvanlar, Çevre, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yabani geyiğe beklenmedik ziyafet - Son Dakika


13:05
Sıcaklıklar çarşamba günü düşüyor, İstanbul'a kar geliyor Sıcaklıklar çarşamba günü düşüyor, İstanbul'a kar geliyor
13:04
Taraftarın baskısına daha fazla dayanamayan futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor Taraftarın baskısına daha fazla dayanamayan futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor
12:40
AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Sürpriz' çıkışı kafaları karıştırdı AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sürpriz" çıkışı kafaları karıştırdı
12:37
'Elenirlerse üzülmem' diyen Klopp'tan bomba Salah ve Endo yorumu "Elenirlerse üzülmem" diyen Klopp'tan bomba Salah ve Endo yorumu
12:12
Mossad operasyonunda tutuklanan şüphelilerle ilgili detaylar sevk yazısında ortaya çıktı Mossad operasyonunda tutuklanan şüphelilerle ilgili detaylar sevk yazısında ortaya çıktı
11:49
KVKK, kuryenin gönderdiği taciz mesajı nedeniyle kargo şirketine 250 bin lira para cezası verdi KVKK, kuryenin gönderdiği taciz mesajı nedeniyle kargo şirketine 250 bin lira para cezası verdi
11:47
Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu
11:17
Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu

Son Dakika
13:05 Sıcaklıklar çarşamba günü düşüyor, İstanbul'a kar geliyor
13:04 Taraftarın baskısına daha fazla dayanamayan futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor
12:40 AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sürpriz" çıkışı kafaları karıştırdı
12:37 "Elenirlerse üzülmem" diyen Klopp'tan bomba Salah ve Endo yorumu
12:12 Mossad operasyonunda tutuklanan şüphelilerle ilgili detaylar sevk yazısında ortaya çıktı
11:49 KVKK, kuryenin gönderdiği taciz mesajı nedeniyle kargo şirketine 250 bin lira para cezası verdi
11:47 Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu
11:17 Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu
11:17 Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç 2 şehrimizin adını verdi
11:15 Vefat eden usta oyuncu Ayla Algan için tören düzenleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 13:41:26. #1.12#
SON DAKİKA: Yabani geyiğe beklenmedik ziyafet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement