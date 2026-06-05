Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen yağ yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
M.K. (33) idaresindeki yabancı plakalı tır, Siverek-Diyarbakır kara yolunun Yuvar Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Yağ Yüklü Tır Devrildi: Sürücü Yaralı - Son Dakika
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