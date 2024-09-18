Yagi Tayfunu, 6 Milyon Çocuğu Etkiledi - Son Dakika
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Yagi Tayfunu, 6 Milyon Çocuğu Etkiledi

UNICEF, Yagi Tayfunu'nun Güneydoğu Asya'da 6 milyona yakın çocuğu olumsuz etkilediğini açıkladı.

18.09.2024 13:17
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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Güneydoğu Asya ülkelerini vuran Yagi Tayfunu'nun neden olduğu afetlerden 6 milyona yakın çocuğun olumsuz etkilendiğini bildirdi.

UNICEF Doğu Asya ve Pasifik Bölge Direktörü June Kunugi, Yagi'nin, Vietnam, Myanmar, Laos ve Tayland'daki etkilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kunugi, "Yagi Tayfunu'nun geride bıraktığı yıkımın en sert sonuçlarıyla en çok savunmasız çocuklar ve ailelerinin karşı karşıya kaldığını" ifade etti.

Yagi'nin bu yıl Asya'yı vuran en güçlü tayfun olduğunu kaydeden Kunugi, tayfunun yol açtığı afetlerden yaklaşık 6 milyon çocuğun olumsuz etkilendiğini belirtti.

Kunugi, çoğu Vietnam'da olmak üzere 850'den fazla okul ve 550'den fazla sağlık merkezinin hasar gördüğünü aktardı.

June Kunugi, Doğu Asya ve Pasifik'teki çocukların, iki nesil öncelerine kıyasla iklim krizinin etkilerine 6 kat daha fazla maruz kaldığına işaret etti.

Yagi Tayfunu nedeniyle Vietnam'da 292, Myanmar'da da 226 kişi hayatı kaybetmişti.

UNICEF, tayfundan etkilenen çocukların ve ailelerin kritik ihtiyaçlarının karşılanması için ilk etapta 15 milyon dolara ihtiyaç olduğunu tahmin ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yagi Tayfunu, 6 Milyon Çocuğu Etkiledi - Son Dakika

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