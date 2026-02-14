Mersin'in Tarsus ilçesindeki etkili olan yağış nedeniyle yıkılan evin duvarı, park halindeki otomobilde hasar oluşturdu.
Kızılmurat Mahallesi'ndeki kullanılmayan evin duvarı yağış nedeniyle yıkıldı.
Yıkılan duvar, park halindeki 31 ET 061 plakalı otomobilde hasar oluşturdu.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen belediye ekipleri molozları temizledi, hasar gören otomobil ise bulunduğu yerden kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Yağış Duvarı Yıktı, Araç Hasar Gördü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?