Yağışların ardından Kocaeli'de barajlarda su seviyesi yükseldi, Yuvacık yüzde 50 oldu - Son Dakika
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Yağışların ardından Kocaeli'de barajlarda su seviyesi yükseldi, Yuvacık yüzde 50 oldu

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Yağışların ardından Kocaeli\'de barajlarda su seviyesi yükseldi, Yuvacık yüzde 50 oldu
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Kocaeli'de son yağışların ardından barajların doluluk oranları yükseldi. İSU verilerine göre 1 Ekim itibarıyla Yuvacık Barajı yüzde 50, Namazgah yüzde 67, İhsaniye yüzde 53 doluluğa ulaşırken, Yuvacık'taki su miktarı 4 günde 25 milyon 540 bin metreküpe çıktı.

Kocaeli'de son yağışlar, kentteki barajların doluluğunu artırdı.

Kentin içme suyu ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynayan barajların su seviyelerinde, hafta başında etkili olan yağışların ardından artış kaydedildi.

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSU) alınan bilgiye göre, Yuvacık Barajı'nda 28 Eylül'de yüzde 33 olan doluluk, 29 Eylül'de yüzde 37'ye, 30 Eylül'de yüzde 48'e, 1 Ekim'de yüzde 50'ye yükseldi.

Barajdaki su miktarı ise 4 günde 17 milyon 110 bin metreküpten, yaklaşık yüzde 50 artışla 25 milyon 540 bin metreküpe çıktı.

Namazgah Barajı'nda da su seviyesi son günlerde önemli ölçüde arttı. 28 Eylül'de yüzde 54 olan doluluk, 29 Eylül'de yüzde 58, 30 Eylül'de yüzde 66 olarak kaydedildi. Barajın doluluğu 1 Ekim'de yüzde 67'ye çıkarken, mevcut su miktarı 15 milyon 50 bin metreküp oldu.

Karamürsel'deki İhsaniye Barajı'nda ise doluluk 28 Eylül'de yüzde 52, 29 Eylül'de yüzde 53 ve 30 Eylül'de yüzde 54 olarak ölçüldü. Barajın doluluğu 1 Ekim itibarıyla yüzde 53 olurken, mevcut su miktarı 4 milyon 270 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.

İhsaniye Barajı'nda biriken su, 5 Ağustos'ta şehir şebekesine verilmeye başlanmıştı.

Kaynak: AA
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