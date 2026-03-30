Yağışlı Hava Türkiye'yi Etkileyecek - Son Dakika
Yağışlı Hava Türkiye'yi Etkileyecek

30.03.2026 14:21
Türkiye genelinde önümüzdeki 3 gün kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor. Dikkatli olunmalı.

Türkiye genelinde gelecek 3 gün boyunca yağışlı hava etkili olacak, bazı bölgelerde kuvvetli yağış ve fırtına görülecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, AA muhabirine, yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tekin, 31 Mart-2 Nisan döneminde Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağını, birçok bölgede aralıklarla sağanak görüleceğini söyledi.

Yarın Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ve Batı Karadeniz başta olmak üzere geniş bir alanda yağış beklendiğini belirten Tekin, Ardahan ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar görüleceğini ifade etti.

Çarşamba günü yağışların etkisini artıracağını vurgulayan Tekin, "İç Ege ve Batı Akdeniz ile Trakya'nın bazı kesimlerinde kuvvetli, Güney Ege kıyıları ve İzmir çevresinde ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekliyoruz." diye konuştu.

Rüzgarın da etkili olacağını belirten Tekin, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli eseceğini, Ege ve Batı Akdeniz'de ise fırtına beklendiğini bildirdi.

Perşembe günü de yağışlı sistemin etkisini sürdüreceğini aktaran Tekin, Trakya, Ege kıyıları, Akdeniz ve Batı Karadeniz'de yer yer kuvvetli yağış görüleceğini dile getirdi.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da ise çığ ve kar erimesi riskinin sürdüğünü vurgulayan Tekin, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklıklarına ilişkin de bilgi veren Tekin, mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların artacağını, kuzey ve batı kesimlerde yer yer normallerin üzerine çıkacağını aktardı.

3 büyükşehirde hava durumu

Ankara'da parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olacağını belirten Tekin, çarşamba ve perşembe günü aralıklı sağanak beklendiğini, yağışların özellikle perşembe günü yer yer kuvvetli olacağını vurguladı.

Tekin, başkentte sıcaklıkların yarın 13 derece olacağını, cuma günü ise 19 dereceye kadar çıkacağını bildirdi.

İstanbul'da da parçalı ve çok bulutlu havayla birlikte aralıklı sağanak beklendiğini aktaran Tekin, "Yarın 10 derece olan hava sıcaklıkları cuma günü 16 dereceye çıkacak." dedi.

İzmir'de ise aralıklı ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağını dile getiren Tekin, yağışların çarşamba ve perşembe günü çok kuvvetli ve şiddetli olacağına dikkati çekti.

Tekin, İzmir'de yarın 18 derece olan hava sıcaklığının cuma günü 19 dereceye çıkacağını söyledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Ankara, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yağışlı Hava Türkiye'yi Etkileyecek - Son Dakika

SON DAKİKA: Yağışlı Hava Türkiye'yi Etkileyecek - Son Dakika
