Arnavutköy'de yağışlı havada aşırı hızla seyreden otomobilin yoldan çıktığı anlar, başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.
Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli mevkisinde yağışlı havada sol şeritte aşırı hızla seyreden otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yolun sağındaki araziye savruldu.
Kaza anı, başka bir aracın kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, kontrolden çıkan otomobilin sol şeritten sağdaki araziye savrulduğu anlar yer alıyor. Yoldan çıkan otomobilin, diğer araçlara çarpma tehlikesi geçirdiği de görülüyor.
Son Dakika › Güncel › Yağışlı Havada Aşırı Hız Kontrolden Çıkardı - Son Dakika
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