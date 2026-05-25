Yağlıdere'de Balık Tutarken Hayatını Kaybeden Sedat Çelik Defnedildi

25.05.2026 13:46
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde akıntıya kapılan Sedat Çelik'in cenazesi bugün toprağa verildi.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde derede balık tutarken akıntıya kapılarak yaşamını yitiren Sedat Çelik'in cenazesi toprağa verildi.

Sedat Çelik (28) için Kanlıca köyündeki kültür merkezi bahçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Çelik'in cenazesi, aynı yerdeki aile kabristanlığına defnedildi.

Törene, Çelik'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, Yağlıdere Kaymakamı Muhammed Taha Büyükserin, Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş ile vatandaşlar katıldı.

Kanlıca köyünden geçen Yağlıdere Deresi'nde önceki gün balık tutarken akıntıya kapılan Sedat Çelik (54) ile aynı adı taşıyan 28 yaşındaki yeğenini bulmak için çalışma başlatılmıştı. Yeğen Sedat Çelik'in cesedi, kaybolduğu yerin yaklaşık 250 metre uzağında bulunmuştu.

Ekiplerin amca Sedat Çelik'in bulunabilmesi için başlattığı çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA

