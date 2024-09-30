Yağmadan Aranan Hükümlü Yakalandı

??????? Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, yağma suçundan 22 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Silahla birden fazla kişiyle yağma" suçundan 22 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü F.E'nin (35) saklandığı adresi belirledi.
İncirli Mahallesi'ndeki çalıştığı yere düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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