Yağmur sonrası denize sürüklenen traktör Manavgat'ta çekildi - Son Dakika
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Yağmur sonrası denize sürüklenen traktör Manavgat'ta çekildi

Yağmur sonrası denize sürüklenen traktör Manavgat\'ta çekildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan yağmur sonucunda denize sürüklenen traktör, çevredekilerin yardımıyla iş makinesiyle kıyıya çıkarıldı.

19.11.2024 12:38  Güncelleme: 12:39
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ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde geçen pazar günü etkili olan yağmur sonrası, denize sürüklenen traktör, iş makinesiyle çıkarıldı.

Manavgat ilçesinde pazar günü etkili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yağıştan dolayı bazı derelerde su seviyesi yükseldi. 5 yıldızlı otele ait malzemeleri taşıyan traktör, Ilıca Deresi'nin döküldüğü plajda denize sürüklendi. Suya gömülen traktörü denizden çıkarmak için çevredekiler seferber oldu. Halatla iş makinesine bağlanan traktör, kıyıya çıkarıldı. Traktörün çıkarılma anı cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yağmur sonrası denize sürüklenen traktör Manavgat'ta çekildi - Son Dakika

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