Yahşihan Belediyesi soruşturmasında gözaltına alınan 35 zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Yahşihan Belediyesi soruşturmasında gözaltına alınan 35 zanlı adliyeye sevk edildi

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Yahşihan Belediyesi soruşturmasında gözaltına alınan 35 zanlı adliyeye sevk edildi
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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 4 ilde gözaltına alınan 35 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bir firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesine yönelik 4 ilde düzenlenen yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 35 zanlı adliyeye sevk edildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında yakalanan 35 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından güvenlik önlemleri altında Kırıkkale Adliyesine sevk edildi.

Öte yandan, bir firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Operasyon

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 24 Eylül'de eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz ile belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olmak", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından haklarında soruşturma başlatılan zanlılardan 35'i, 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan birinin ceza infaz kurumunda olduğu tespit edilmiş, biri ise adresinde bulunamamıştı.

Kaynak: AA
KırıkkaleYahşihan3. SayfaGüncelSon Dakika

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