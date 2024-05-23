Yahyalı Müftülüğü tarafından düzenlenen 4-6 yaş grubu Kur'an kursu eğitimi tamamlandı.
Eğitimin tamamlanması dolayısıyla Gazibeyli Mahallesi Şehit Osman Kirik Caddesi'ndeki Fakı Dayı Kur'an Kursu'nda program düzenlendi.
Öğrenciler, Kur'an-ı Kerim, şiir ve Hazreti Peygamber'in hadislerinden okudu, ilahi seslendirdi.
Öğrencilere çeşitli hediyelerin verildiği programa Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, Belediye Başkanı Esat Öztürk, İlçe Müftüsü Çelebi Gün ile aileler ve davetliler katıldı.
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