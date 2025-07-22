Gündemimizin "YASAMA YÜRÜTME SİYASET" başlığının birinci sırasında yer alan "İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) ASELSAN standı önünde, kolluk güçlerince kullanılan yerli ve milli yaka kameralarıyla ilgili basın açıklaması yapacak" maddesi kaynağından iptal edilmiştir.
Son Dakika › Güncel › Yaka Kamerası Açıklaması İptal Edildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?