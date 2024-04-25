Yakakent İlçe Emniyet Amirliği Vatandaşları Telefon Dolandırıcılığına Karşı Uyardı - Son Dakika
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Yakakent İlçe Emniyet Amirliği Vatandaşları Telefon Dolandırıcılığına Karşı Uyardı

Yakakent İlçe Emniyet Amirliği Vatandaşları Telefon Dolandırıcılığına Karşı Uyardı

Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşları bilgilendirmek amacıyla broşür dağıttı. Vatandaşlara şüpheli durumlarda emniyete başvurmaları gerektiği hatırlatıldı ve telefonla kendisini polis, asker veya savcı olarak tanıtan kişilere inanılmaması gerektiği vurgulandı.

25.04.2024 16:34
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Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşları bilgilendirdi.

Sanal ortamdaki saldırı ve telefonla dolandırıcılık olaylarına karşı Yakakent İlçe Emniyet Amirliği personeli, broşür dağıtarak vatandaşlara bilgi verdi.

Vatandaşlara şüpheli gördükleri durumlarda emniyete başvurmaları gerektiğini belirten ekipler, "Sizleri telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtıp para, altın isteyen şahıslara inanmayın." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Yakakent, Dolandırıcılık, Güvenlik, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yakakent İlçe Emniyet Amirliği Vatandaşları Telefon Dolandırıcılığına Karşı Uyardı - Son Dakika

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