Samsun'da Yakakent ilçesinde saatteki hızı 35 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle denizde dalgalar oluştu.
Yakakent ilçesinde 2 gündür etkisini sürdüren rüzgar nedeniyle denizde büyük dalgalar meydana geldi.
Balıkçılar, elverişsiz hava şartları nedeniyle denize açılamadı.
Yakakent Belediyesi, vatandaşlara sahilden uzak durmaları uyarısında bulundu.
Son Dakika › Güncel › Yakakent'te Şiddetli Rüzgar Dalgalar Oluşturdu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?