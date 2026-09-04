Yakakent'te Zabıta Haftası'nda Başkan Aydoğdu personele teşekkür etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yakakent'te Zabıta Haftası'nda Başkan Aydoğdu personele teşekkür etti

Yakakent\'te Zabıta Haftası\'nda Başkan Aydoğdu personele teşekkür etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu, Zabıta Haftası dolayısıyla zabıta personeliyle bir araya geldi. Aydoğdu, kamu düzeninin sağlanmasındaki özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür ederek haftalarını kutladı.

Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu, Zabıta Haftası dolayısıyla belediye bünyesinde görev yapan zabıta personeliyle bir araya geldi.

İlçede kamu düzeninin sağlanması ve belediye hizmetlerinin düzenli yürütülmesinde zabıta ekiplerinin önemli görev üstlendiğini belirten Aydoğdu, personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Aydoğdu, zabıta personelinin Zabıta Haftası'nı kutlayarak görevlerinde başarı diledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Zabıta, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yakakent'te Zabıta Haftası'nda Başkan Aydoğdu personele teşekkür etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi sürüyor Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi sürüyor
Trump’tan “Suriye, kendisini Hürmüz Boğazı’na alternatif olarak tanıtıyor“ haberine “Harika“ yorumu Trump'tan "Suriye, kendisini Hürmüz Boğazı'na alternatif olarak tanıtıyor" haberine "Harika" yorumu
Türkiye’den Avrupa Parlamentosu’nda TSK’ya yönelik “iftiralara“ tepki Türkiye'den Avrupa Parlamentosu'nda TSK'ya yönelik "iftiralara" tepki
Ellerini zincire sıkıştıran adamın 6 parmağı koptu Ellerini zincire sıkıştıran adamın 6 parmağı koptu
Eski bakan Denizolgun’un şüpheli ölümünde doktorunu yalanlayan kayıt Eski bakan Denizolgun'un şüpheli ölümünde doktorunu yalanlayan kayıt
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan jandarma komutan yardımcısı Kahraman’ın ifadesine ulaşıldı Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan jandarma komutan yardımcısı Kahraman'ın ifadesine ulaşıldı

15:55
Melih Gökçek ifade vermek için adliyeye geldi
Melih Gökçek ifade vermek için adliyeye geldi
15:43
Piyasaların beklediği veri açıklandı, altın çakıldı
Piyasaların beklediği veri açıklandı, altın çakıldı
15:39
Bursa’da tüyleri diken diken eden anlar Fonda yine o müzik var
Bursa'da tüyleri diken diken eden anlar! Fonda yine o müzik var
15:06
Silivri’deki gemi kazasında kaptandan ilk ifade: Onlar bize çarptı
Silivri'deki gemi kazasında kaptandan ilk ifade: Onlar bize çarptı
14:31
Pimi çekip bombayı patlatamadılar Galatasaray’da 2. Osimhen fırsatı son anda kaçtı
Pimi çekip bombayı patlatamadılar! Galatasaray'da 2. Osimhen fırsatı son anda kaçtı
14:06
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 16:06:38. #7.12#
SON DAKİKA: Yakakent'te Zabıta Haftası'nda Başkan Aydoğdu personele teşekkür etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement