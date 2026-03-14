Yalan Bilgi Paylaşan Şüpheli Gözaltında

KAĞITHANE'de moda tasarımcısı ve sanal medya ünlüsü Ayşegül Eraslan (27)'ın ölümüne ilişkin yanıltıcı bilgi paylaştığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.
Bir televizyondaki yarışma programının ardından tanınan moda tasarımcısı Ayşegül Eraslan'ın, evinde ölü bulunmasına ilişkin bir şüphelinin sanal medya hesabından yanıltıcı bilgi paylaştığı tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yanıltıcı bilgiyi paylaşan şahsın kimliği tespit edildi. S.P. isimli şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
