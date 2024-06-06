Yalıhüyük Halk Eğitimi Merkezi'nde El Sanatları Sergisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yalıhüyük Halk Eğitimi Merkezi'nde El Sanatları Sergisi Açıldı

Yalıhüyük Halk Eğitimi Merkezi\'nde El Sanatları Sergisi Açıldı

Yalıhüyük Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen yıl sonu sergisi, kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerinin sergilendiği bir etkinlikle açıldı. Açılış konuşmasında, İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü, kursların ve faaliyetlerin vatandaşların kültür ve mesleki gelişimine katkı sağladığını belirtti. Program, müzik öğretmeni ve kursiyerlerinin konseriyle devam etti ve giyim öğretmeni ve kursiyerlerinin hazırladığı serginin açılış kurdelesi, Yalıhüyük Kaymakamı ve Belediye Başkanı tarafından birlikte kesildi. Program, ziyaretçilerin sergiyi gezmeleriyle sona erdi.

06.06.2024 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalıhüyük Halk Eğitimi Merkezi'nde kursiyerlerinin hazırladığı el sanatları yıl sonu sergisi açıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinliğin açılışında konuşan İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Niyazi Avcı, kurslarla ve düzenlenen faaliyetlerle vatandaşların kültür ve mesleki gelişimine katkıda bulunduklarını söyledi.

Program müzik öğretmeni Muhammet Salih Yılmaz ve gitar kursiyerlerinin konseriyle devam etti.

Giyim Öğretmeni Hatice Özkaldı ve kursiyerlerinin hazırladığı serginin açılış kurdelesini Yalıhüyük Kaymakamı Muhammed Sağır ve Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz birlikte kesti.

Program ziyaretçilerin sergiyi gezmesiyle son buldu.

Kaynak: AA

Halk Eğitimi Merkezi, Yalıhüyük, Sanat, Kültür, Etkinlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalıhüyük Halk Eğitimi Merkezi'nde El Sanatları Sergisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:54 Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı
15:17 Bakan Şimşek: Swap hariç net rezervlerimiz, 2020 yılı Mart ayından sonra ilk defa pozitife döndü Bakan Şimşek: Swap hariç net rezervlerimiz, 2020 yılı Mart ayından sonra ilk defa pozitife döndü
14:19 Deprem tehlikesi altındaki İstanbul’da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat Deprem tehlikesi altındaki İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat
13:51 Öğretmene düzenlenen silahlı saldırının altından 3 yıl önce başlayan husumet çıktı Öğretmene düzenlenen silahlı saldırının altından 3 yıl önce başlayan husumet çıktı
13:07 İYİ Partililer Akşener’den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez İYİ Partililer Akşener'den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez
17:36 Okan Buruk’a sitem etmişti Zaha, Galatasaray ile ipleri kopardı Okan Buruk'a sitem etmişti! Zaha, Galatasaray ile ipleri kopardı
16:55 Duyunca şok olacaksınız Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal, para içinde yüzecek Duyunca şok olacaksınız! Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal, para içinde yüzecek
16:10 İstanbul’da akılalmaz dolandırıcılık Zabıta kılığında iş yerine geldi, parayı alıp kaçtı İstanbul'da akılalmaz dolandırıcılık! Zabıta kılığında iş yerine geldi, parayı alıp kaçtı
16:03 Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım’a tazminat davası açtı Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'a tazminat davası açtı
16:02 Robinhood cephesinden kripto alanında dev satın alım hamlesi Robinhood cephesinden kripto alanında dev satın alım hamlesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 17:52:10. #1.12#
SON DAKİKA: Yalıhüyük Halk Eğitimi Merkezi'nde El Sanatları Sergisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement