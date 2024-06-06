Yalıhüyük Halk Eğitimi Merkezi\'nde El Sanatları Sergisi Açıldı

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Yalıhüyük Halk Eğitimi Merkezi'nde kursiyerlerinin hazırladığı el sanatları yıl sonu sergisi açıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinliğin açılışında konuşan İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Niyazi Avcı, kurslarla ve düzenlenen faaliyetlerle vatandaşların kültür ve mesleki gelişimine katkıda bulunduklarını söyledi.

Program müzik öğretmeni Muhammet Salih Yılmaz ve gitar kursiyerlerinin konseriyle devam etti.

Giyim Öğretmeni Hatice Özkaldı ve kursiyerlerinin hazırladığı serginin açılış kurdelesini Yalıhüyük Kaymakamı Muhammed Sağır ve Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz birlikte kesti.

Program ziyaretçilerin sergiyi gezmesiyle son buldu.