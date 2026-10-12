Yalova Çınarcık'ta bisikletten düşen 76 yaşındaki kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Yalova Çınarcık'ta bisikletten düşen 76 yaşındaki kişi hastaneye kaldırıldı

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Yalova Çınarcık\'ta bisikletten düşen 76 yaşındaki kişi hastaneye kaldırıldı
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Yalova Çınarcık Koru'da bisiklet kullanırken dengesini kaybeden 76 yaşındaki kişi sahil yolunun alt kısmına düştü. İtfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarılan yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bisikletle yaklaşık 2 metre yükseklikten düşen kişi yaralandı.

Koru beldesinde bisiklet kullanırken dengesini kaybeden N.B. (76), sahil yolunun alt kısmına düştü.

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bulunduğu yerden kurtarılan N.B, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Yalova Çınarcık'ta bisikletten düşen 76 yaşındaki kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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