Yalova Çınarcık'ta şişen parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye elektrikli aletle kesti - Son Dakika
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Yalova Çınarcık'ta şişen parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye elektrikli aletle kesti

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Yalova Çınarcık\'ta şişen parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye elektrikli aletle kesti
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Yalova Çınarcık'ta parmağındaki yüzüğü kendi imkanlarıyla çıkaramayan, parmağı şişen kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine eve gelen Çınarcık Belediyesi itfaiye ekipleri, yüzüğü elektrikli aletle kesip çıkardı; rahatlayan kişi ekiplere teşekkür etti.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde parmağı şişen ve yüzüğünü çıkaramayan kişinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Parmağındaki yüzüğü kendi imkanlarıyla çıkaramayan İsmail Necati Bilgiç, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi.

İhbar üzerine Bilgiç'in evine gelen Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yüzüğü elektrikli kesme aletiyle dikkatlice keserek çıkardı.

Yüzüğün çıkarılmasıyla rahatlayan Bilgiç, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA
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