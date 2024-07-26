Yalova'da 160 Ton Sıcak Asfalt Üretimi Yapacak Tesis Hizmete Girdi

Güncel

Yalova'da yol yapım çalışmalarında kullanılmak üzere saatte 160 ton sıcak asfalt üretimi yapacak olan asfalt plent tesisi düzenlenen törenle hizmete girdi.

İl Özel İdaresi tarafından Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesi sınırları içerisinde 33 milyon liraya mal edilen tesis düzenlenen törenle açıldı.

Yalova Vali Vekili Mehmet Bahattin Atçı, açılışta yaptığı konuşmada, tesisin açılışında emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel ise 2024 yılını yol yapım senesi ilan ettiklerini belirterek, tesisten sadece il özel idarenin değil, bütün yerel ve çevre ilçelerdeki yerel yönetimlerin de çıkan ilk asfaltla adeta bir kangrene dönüşen Kılıç yolunda iyileştirme yapacaklarını ifade etti.

İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk'ün dua ettirmesi ve kurban kesiminin ardından açılışı yapılan tesisi gezen protokol, yetkililerden bilgi aldı.

Açılışa, Vali Yardımcısı Deniz Pişkin, Yalova Belediye Başkan Vekili Murat Tiryaki, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Yılmaz, kurum müdürleri, meclisi üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.