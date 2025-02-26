Yalova'da 40 Yıl Evlilik Kutlandı - Son Dakika
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Yalova'da 40 Yıl Evlilik Kutlandı

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Yalova'da, 40 yılı deviren çiftlere uzun yastık hediye edildi; Aile Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlendi.

26.02.2025 14:01
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Yalova'da evlilikte 40 yılı deviren çiftlere uzun yastık hediye

YALOVA - Yalova Aile ve Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Aile Yılı" etkinlikleri çerçevesinde "Bir Yastıkta 40 Yıl" programı gerçekleştirildi. Programa katılan Vali Hülya Kaya, 52 yıldır evli olan anne ve babasının da aralarında olduğu çiftlere uzun yastık hediye etti.

Çiftlikköy ilçesindeki bir restoranda gerçekleştiren "Bir Yastıkta 40 Yıl" adlı programda uzun yıllardır mutlu evlilikleriyle çevrelerine örnek olan çiftler bir araya geldi. Şarkıların söylendiği, dansların edildiği programın açılış konuşmasını yapan Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin, "Cumhurbaşkanımız tarafından 2025 Aile Yılı olarak ilan edildi. Burada da içimizde örnek ailelerimiz var. 3 kuşaktan ailelerimiz var. Sizlerin varlığınız bizim için çok kıymetli. Çünkü sizler yeni nesle örnek olan kişilersiniz. Aile kavramı, aile birliğinin önemi, gücü artık bir vatan meselesi o yüzden de hepimize çok büyük görevler düşüyor" dedi.

Daha sonra ise programa katılan çiftler mutlu evlilikle ilgili fikirlerini paylaştı. Programda ardından Vali Kaya, çiftlere uzun yastık hediye etti. Burada konuşan Kaya, "40 yılın üzerinde evliliklerini başarıyla sürdürmüş olan büyüklerimizle beraber, onların torunlarıyla, evlatlarıyla beraber 3 kuşağım bir arada olduğu, bir birliktelik yaşanmış oldu. Onların deneyimlerinden yararlanmış olduk. Bu uzun birliktelik aile birlikteliğini nasıl sürdürdüler onların tecrübelerinden istifade etmiş olduk. Aile Yılı vesilesiyle bundan sonraki süreçte gençlerimizin aile kavramını sürdürebilmeleri için ne tür bir hazırlık yapmamız gerekiyor, onunla ilgili de aslında bizim için de önemli veriler topladığımız, bir çalışma oldu. Aile Yılı vesilesiyle aslında mutlu evliliklerin ön plana çıkarılması ve yeni evlenmeye hazırlanan çiftlerin de teşvik edilmesi, evliliklerinin kurulurken yardımcı olunması, bu noktada aslında devletimizin çok güzel teşvikleri var. Bu sene Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı projeyle birlikte aile yılı ilan edilmesiyle birlikte her ilimizde buna benzer çalışmaları hızlı bir şekilde gerçekleştireceğiz" dedi.

Yalova'da böyle bir etkinliği yaparak Aile Yılı'na dikkati çekmek istediklerini belirten Kaya, "Toplumuzun temel taşı ailelerimiz en büyük dayanağımız. Türk toplumunun güçlü olması, millet olarak daha ileri bir noktaya taşıyabilmemiz için ülkemizi ailenin varlığının güçlenerek devam etmesi gerekiyor. Çocuklarımıza, torunlarımıza bu mutlu birlikteliğin de ülkemizin ileride geleceği açısından çok önemli olduğunu da her fırsatta altını çiziyoruz. Çok kıymetli büyüklerimizle bir araya geldik. Burada annem babam var. Bugün eşim bir programı sebebiyle gelemedi ama bizde yaklaşık 29 yılı devirdik. Gelecek sene 30'uncu yılımızı kutlayacağız. İnsanın özel hayatındaki mutluluğu diğer çalışmalara da yansıyor. Her bir bireyin aslında kendi özel hayatında, ailesinde mutlu huzurlu olması toplumun her tarafından olumlu etkileri oluyor" diye konuştu.

Vali Kaya'nın babası Abdurrahman Adıyaman ise mutlu evliliğin sırının evlilerin birbirine saygısı, sevgisi, anlayışıyla olacağını ifade etti. Kaya'nın annesi Rabia Adıyaman ise 52 yıldır eşiyle çok güzel anlaştıklarını söyledi. Vali Kaya da babasının evde güzel yemekler yaparak annesine yardımcı olduğunu da anlattı.

Akciğer kanseri olan eşini bir an bile yalnız bırakmadı

Programa katılan çiftlerden emekli öğretmen Şerafettin Alp ise eşiyle 40 yıldır mutlu bir evlilik yaşadıklarını belirterek, "Tartışmalar olmadı mı, oldu. Tartışmalar evliliğin tuzu biberidir. Her zaman için birbirimize güvendik, inandık ve desteledik. 6 yıl önce bir hastalık teşhisi konuldu. Ben bunu Allah'ın bir lütfu olarak gördüm. Hiçbir zaman hasta olduğuma inanmadım ve inanmıyorum. Tedavim devam ediyor. Bu 6 yıllık süre içinde eşimin bana gösterdiği sabır ve özveri için kendisine minnet ve şükranlarımı sunuyorum" açıklamasında bulundu. Hemşire Ayten Alp ise eşine 6 yıl önce akciğer kanseri teşhisi konulduğunu belirterek, "Gerçekten eşim hastalığı yenmek için elinden geleni yaptı. Akciğerimdeki ikinci eşim sen benim tek eşimsin diyor. O beni yenemeyecek ben onu yeneceğim diyor. inşallah beraber 40 yıl daha geçireceğiz" ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Yalova'da 40 Yıl Evlilik Kutlandı - Son Dakika

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