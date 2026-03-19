Yalova'da Aileye Saldırı Devam Ediyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yalova'da Aileye Saldırı Devam Ediyor

Yalova\'da Aileye Saldırı Devam Ediyor
19.03.2026 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muhammet Baca'nın ailesi, komşularından tehditler alıyor, 8 yaşındaki çocuğu taşla yaralandı.

YALOVA'da komşuları tarafından kucağındaki 14 aylık bebeği İkra ile darbedilen Muhammet Baca'nın (34) oğlu Fatih Miraç Baca (8), sokakta oynarken başına atılan taşla yaralandı. Taş atılma olayını görmediğini fakat davalık olduğunu aileden tehditler almaya devam ettiğini söyleyen baba Baca, "Baskı içerisinde burada yaşamaya çalışıyoruz maalesef" dedi.

Çınarcık ilçesi Esenköy beldesinde yaklaşık 1 yıl önce aldıkları eve taşınan 4 çocuklu Baca ailesinin, binada oturan Ergin ailesiyle gürültü nedeniyle sürekli tartışma yaşadığı ve 2 aile arasında husumet oluştuğu öne sürüldü. İddiaya göre; 20 Şubat'ta Muhammet Baca evine döndüğü sırada, bina yakınında komşusu Servet Ergin ile karşılaştı. Servet Ergin'in kendisine 'Ne bakıyorsun lan' dediğini iddia eden Muhammet Baca, jandarmaya ihbarda bulundu. Baca, adrese gelen jandarma ekiplerine durumu anlattı. 14 aylık kızı İkra ile eşinin de kapıya gelmesi üzerine Muhammet Baca, kızını kucağına aldığı sırada, Ergin'in kardeşi Şener Ergin'in sopalı saldırısına uğradı.

JANDARMAYA KAVGAYI GÜÇLÜK AYIRDI

Baca ve kucağındaki kızı İkra, aldıkları darbeyle yaralandı. Jandarma ekipleri, kavgayı güçlükle ayırdı. Muhammet Baca'nın burnunun kırıldığı, 14 aylık bebeğin kafasında 3 çatlak ve sağ gözünde yaralanma meydana geldiği saptandı. Ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba ile kızı, tedaviye alındı.

AĞABEY SERBEST BIRAKILDI, KARDEŞİ TUTUKLANDI

Olayın ardından Şener Ergin ile Servet Ergin, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınıp karakola götürüldü. Muhammet Baca şikayetçi oldu, gözaltına alınan Şener Ergin tutuklandı. Servet Ergin ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Muhammet Baca'nın aralarındaki husumet nedeniyle Servet Ergin hakkında kapısına mermi bıraktığı iddiasıyla uzaklaştırma kararı çıkardığı da öğrenildi. İddiaları yalanlayan Ergin, tehdit mesajları aldığını öne sürdü.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamede; Şener Ergün hakkında babaya yönelik saldırı nedeniyle 3 yıldan 9 yıla kadar, 14 aylık bebeğe saldırıya yönelik de 9 yıldan 27 yıla kadar hapis istendi. Hukuki süreç devam ederken, öte yandan Baca ailesinin 8 yaşındaki çocukları Fatih Miraç, 15 Mart'ta sokakta oyun oynarken başına atılan taşla yaralandı. Olay sonrasında aile, jandarmaya giderek ifade verdi.

'HALA TEHDİTLER ALIYORUZ'

Muhammet Baca, "Hala aynı şahıslardan, sanal medyadan tehditler alıyoruz. Mesela bazı fotoğraflarımızın altına yorumlar yazmışlar. 'Jandarma evinizin önünde beklemezse evinize giremezsiniz, süs köpeği' diye. Husumetli olduğumuz şahıslar böyle paylaşımlar yapmış. 2 gün önce de yine oğlum Fatih Miraç Baca'nın kafasına taş vurulmuş. Jandarmaya gittik, yine tutanak tuttuk. Hastanede tomografi çekildi. Adliyede tekrar şikayetçi olacağız. Baskı içerisinde burada yaşamaya çalışıyoruz maalesef. Taş atılma olayında da ben yine evdeydim. Olayı gerçekten görmedim. Akşam iftara yakın 2 saat kala uyandığımda eşim söyledi. Jandarma gelmişti zaten. Jandarmaya biz akşam gittik, ifade verdik. Tutanak tuttular. Olayı da görmedim. Çocuk da taş atanı görmemiş" diye konuştu. Baba ayrıca evini satışa çıkardığını söyledi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Yalova, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 17:36:30. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.