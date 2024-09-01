Yalova'da amatör balıkçının oltasına balık yerine yılan takıldı
YALOVA - Yalova'da derede balık tutan bir kişinin oltasına balık yerine yılan takıldı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Alınan bilgiye göre, Safran Deresi'nde balık tutan amatör balıkçının oltasına yılan takıldı. Dereden oltasını çekerken ucunda yılanın olduğunu gören balıkçı büyük şaşkınlık yaşadı. Balıkçı daha sonra yılına oltadan çıkararak yeniden dereye bıraktı. O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Yalova'da amatör balıkçının oltasına balık yerine yılan takıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?