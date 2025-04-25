Yalova'da bir kişiyi darbederek bıçakladıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Merkez Kadıköy beldesinde husumetli oldukları öğrenilen E.U. (22), S.U. (47), A.K.T. (25) ve R.T. (26), evinin önüne gittikleri Y.K. (20) ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu zanlılar, Y.K'yi darbederek bıçakladı.
Olay yerinden kaçan 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Yalova'da Bıçaklama Olayı: 4 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
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