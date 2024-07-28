Yalova'da camiden ayakkabı çalınması güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Yalova Merkez Cami'ne namaz kılmak için gelen yaşlı adam, çıkışta ayakkabısını bıraktığı yerde bulamayınca durumu cami görevlilerine bildirdi.
Caminin güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen görevliler, yaşlı adamın ayakkabılarını çalan şüphelinin görüntüleriyle karşılaştı.
Ayakkabıyı çalan şüphelinin yaşlı adamın ayakkabılarıyla kendi ayakkabılarını değiştirdiği tespit edildi.
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