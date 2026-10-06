Yalova'da dere yatağına düşen iki kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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Yalova'da dere yatağına düşen iki kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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Yalova'da Rüstem Paşa Mahallesi'ndeki PTT binası önündeki derede iki kedinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, güvenlik halatıyla dere yatağına inerek otluk alana sığınan kedileri kurtardı; sağlık durumu iyi olan kediler güvenli alana bırakıldı.

Yalova'da dere yatağına düşerek mahsur kalan iki kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı???????.

Rüstem Paşa Mahallesi Gazi Paşa Caddesi'ndeki PTT binası önünden geçen derede iki kedinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, dere yatağındaki kedileri kurtarmak için çalışma başlattı.

İtfaiye personelinden biri, güvenlik halatları yardımıyla dere yatağına indi. Ekipler, duvar dibindeki otluk alana sığınan iki kediye ulaştı.

Kediler, ekipler tarafından bulundukları yerden alınarak güvenli şekilde dere yatağından çıkarıldı.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen kediler, güvenli alana bırakıldı.

Kaynak: AA
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