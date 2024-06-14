Yalova'da Devre Mülk Dolandırıcılığı Operasyonu: 11 Tutuklama

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Yalova merkezli 5 ilde sözde devre mülk satışıyla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen suç şebekesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 29 zanlıdan 11'i tutuklandı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında bu ilin yanı sıra Adana, İstanbul ve Kütahya ile Aydın'ın Kuşadası ilçesinde "devre mülk tatili" adıyla binlerce kişiyi mağdur ettikleri öne sürülen şüphelilerin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 2'si savcılıktan serbest bırakılırken, hakim karşısına çıkarılan şirket yöneticilerinden Orhan K., Yusuf Kemal A, Çağatay K., Dilek K., Kaan K., Koray Ö., Mehtap C. ile örgüte üye olduğu ileri sürülen Mehmet Gökhan K., Murat Ç., Nilay Tekbaş B. ve Aral S., "Suç işleme amacıyla örgüt kurma", "Örgütün ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklandı. Diğer 16 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yurt dışı yasağı ve her hafta imza şartı konularak serbest bırakılan zanlılarla ilgili savcılık tarafından nöbetçi hakimliğe itirazda bulunulacağı öğrenildi.

Olay

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca "devre mülk tatili" adıyla binlerce insanın mağduriyetinin artması üzerine iki yıl önce dosya için tek savcı görevlendirilmişti.

Soruşturma kapsamında, Termal ilçesindeki bir termal otele kısa mesaj ve internetteki paylaşımlardan "Ücretsiz tatil kazandınız" vaadiyle getirilen kişilere devre mülk hissesi sattıkları ancak çeşitli bahanelerle tatil yapmalarına izin vermedikleri, aidat ödemek istemeyenleri icra ile tehdit ettikleri öne sürülen zanlılara yönelik operasyon başlatılmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Yalova, Adana, İstanbul ve Kütahya ile Aydın'ın Kuşadası ilçesinde belirlenen adreslere 10 Haziran'da yapılan eş zamanlı baskınlarda, şirketin yöneticileri başta olmak üzere 29 şüpheli gözaltına alınmıştı.