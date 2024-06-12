Yalova'da devre mülk dolandırıcılığı operasyonu: 29 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Yalova'da devre mülk dolandırıcılığı operasyonu: 29 zanlı gözaltına alındı

Yalova merkezli 5 ilde sözde devre mülk satışıyla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen suç şebekesine yönelik operasyonda 29 zanlı gözaltına alındı.

12.06.2024 13:06
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Yalova merkezli 5 ilde sözde devre mülk satışıyla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen suç şebekesine yönelik operasyonda 29 zanlı gözaltına alındı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, "devre mülk tatili" adıyla binlerce insanın mağduriyetinin artması üzerine iki yıl önce dosya için tek savcı görevlendirdi. Bu süreçte gizli yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda mağdurun dosyasının tek elden incelenmesini sağlayan Başsavcılık, dosyanın son aşamaya gelmesini sağladı.

Titizlikle yürütülen soruşturmada, Termal ilçesindeki bir termal otele kısa mesaj ve internetteki paylaşımlardan "Ücretsiz tatil kazandınız" vaadiyle getirilen kişilere devre mülk hissesi sattıkları ancak çeşitli bahanelerle tatil yapmalarına izin vermedikleri, aidat ödemek istemeyenleri icra ile tehdit ettikleri öne sürülen zanlılara yönelik operasyon başlatıldı.

Başsavcılığın, daha önce aynı konuda takipsizlik kararı verilen başvuruları da dahil ederek genişlettiği soruşturmada verilen talimat doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Yalova, Adana, İstanbul ve Kütahya ile Aydın'ın Kuşadası ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Çok sayıda materyalin ele geçirildiği operasyonda, şirketin yöneticileri başta olmak üzere 29 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların, ücretsiz tatil vaadiyle otele gelenleri zorunlu olduklarını söyleyip toplantıya katılımlarını sağladıkları, misafirlerin giyim tarzlarına uygun kıyafetler giymiş personelle görüştürerek devre mülk satın almaya ikna etmeye çalıştıkları ortaya çıktı.

Yabancılara yüksek karla satış yapma vaadi

Şüphelilerden bazılarının, müşteri gibi davranıp sözde devre mülk satın aldığına ilişkin anonslar yapıldığı, sözleşmedeki tarihlerde boş yer olmadığını ileri sürerek "kırmızı dönem satışı" olarak adlandırdıkları bir üst kategoriye geçmeye ikna etmeye çalıştıkları, bazılarının bu tuzağa düşüp ikinci kez dolandırıldığı da tespit edildi.

Zanlıların, savcılığa şikayet edenlerin kendilerine ulaşmaması için 21 ayrı şirket kurarak eylemlerine devam ettiği anlaşıldı.

Muhatap bulamayan mağdurların, işten ayrılırken bilgilerini alan eski çalışanlar tarafından "yüksek karla satış yapma" vaadiyle bir kez daha tuzağa düşürüldüğü bilgisine ulaşıldı.

Mağdurları arayarak "yabancı yatırımcılara yüksek karla satış" vaadinde bulunan eski çalışanların, kredi çektirerek, katkı payı ödeterek haksız kazanç sağladıkları tespitinde bulunuldu.

"Nitelikli dolandırıcılık" eylemleriyle 50 milyon liradan fazla haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 29 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yalova'da devre mülk dolandırıcılığı operasyonu: 29 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

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