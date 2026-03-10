Yalova'da Dolandırıcılar Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yalova'da Dolandırıcılar Yakalandı

10.03.2026 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Yalova'da telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşı dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Telefonla ulaştıkları bir kişiye kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, 2 altın bilezik, 29 çeşitli türlerde altın takı, altın kaplama saat, 1000 dolar, 2 bin İsviçre frangı ve 1000 avroyu elden teslim aldı.

Daha sonra dolandırıldığını anlayan müşteki polise başvurdu.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında dolandırıcılık olayına karıştığı belirlenen 6 şüpheli Yalova ve İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerden bazılarının Kocaeli ve Kırklareli'de 4 milyon 400 bin liralık 3 ayrı dolandırıcılık olayının da faili olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

Operasyonla ilgili Nsosyal hesabından paylaşım yapan Vali Ahmet Hamdi Usta, Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşlardan haksız menfaat temin edenlere yönelik yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda önemli bir başarıya daha imza attığını bildirdi.

Usta, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Hemşerilerime bir kez daha sesleniyorum. Kendilerini resmi makam görevlisi olarak tanıtıp maddi menfaat talep eden şahıslara karşı son derece dikkatli olun. Ne jandarma, ne polis, ne hakim, ne savcı sizden böyle bir talepte bulunamaz. Hiçbir şekilde şüpheli taleplere itibar etmeyin, en yakın polis veya jandarma birimine durumu bildiriniz. Bu başarılı operasyonun gerçekleştirilmesinde özveriyle çalışan İl Emniyet Müdürlüğümüze ve Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına teşekkür ediyor, vatandaşlarımızın güvenliği için yürüttükleri çalışma nedeniyle kendilerini kutluyorum."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Güvenlik, Güncel, Yalova, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da Dolandırıcılar Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler yeni koridor önerilerini gündeme getirdi Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler yeni koridor önerilerini gündeme getirdi
Yazılan cezanın miktarını görünce soluğu binanın tepesinde aldı Yazılan cezanın miktarını görünce soluğu binanın tepesinde aldı
Arap ülkesi alarma geçti Vatandaşlara “Evinizde kalın“ uyarısı Arap ülkesi alarma geçti! Vatandaşlara "Evinizde kalın" uyarısı
Çapraz VAR çizgisi tartışma yarattı Çapraz VAR çizgisi tartışma yarattı
Sermin’in tabutunu erkeklere taşıtmadılar Sermin'in tabutunu erkeklere taşıtmadılar
Füze düşmesi sonrası Türkiye’den İran’a sert tepki Füze düşmesi sonrası Türkiye'den İran'a sert tepki

12:10
Türkiye’nin en büyük altın merkezinde soygun Milyonlarca lira kayıp
Türkiye'nin en büyük altın merkezinde soygun! Milyonlarca lira kayıp
12:07
İBB davasında 2. gün Oturma krizi yaşandı: Sizin yüzünüzden yargılamaya başlayamıyorum
İBB davasında 2. gün! Oturma krizi yaşandı: Sizin yüzünüzden yargılamaya başlayamıyorum
11:49
Günlerdir sığınaklarda yaşayan İsrail halkını şoke eden iddia
Günlerdir sığınaklarda yaşayan İsrail halkını şoke eden iddia
11:24
Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı
Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı
10:35
Azerbaycan’dan İsrail’i çıldırtacak hamle
Azerbaycan'dan İsrail'i çıldırtacak hamle
10:34
İsrail ordusu, Hizbullah’a karşı uzun süreli bir askeri harekata hazırlanıyor
İsrail ordusu, Hizbullah'a karşı uzun süreli bir askeri harekata hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 12:22:44. #.0.4#
SON DAKİKA: Yalova'da Dolandırıcılar Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.