Yalova'da Dolandırıcılık Operasyonu

18.02.2026 16:58
Yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. 7 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Yalova merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda "yüksek kazançlı yatırım" vaadettikleri kişileri dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kurulan internet üzerinden "yüksek kazançlı yatırım" vaadiyle bir kişinin 3 milyon 857 bin lira dolandırılması üzerine çalışma başlattı.

Çalışmada, birçok mağdur tarafından yatırılan paraları paravan şirketler üzerinden kripto cüzdan hesaplarına aktardıkları tespit edilen 7 şüphelinin yakalanması amacıyla İzmir, Edirne, Manisa, Kocaeli, Adana, Mardin ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda polis, 6 şüpheliyi yakaladı. Aranan bir şüphelinin ise cezaevinde olduğu anlaşıldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanırken, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yalova'da siber dolandırıcılığa karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü bildirdi.

İnternet üzerinden "yüksek kazançlı yatırım" vaadiyle bir vatandaşın 3 milyon 857 bin lira dolandırılması üzerine kapsamlı bir çalışma başlatıldığını belirten Usta, şunları ifade etti:

"Yapılan teknik ve mali analizler neticesinde, vatandaşlarımızla internet ortamında iletişime geçen şahısların, yatırılan paraları paravan şirketler aracılığıyla kripto cüzdan hesaplarına aktardıkları tespit edilmiştir. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Yalova İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında 7 ilde belirlenen hedef şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş, 6 şüpheli yakalanmış, 1 şahsın ise cezaevinde olduğu anlaşılmıştır. 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanmış, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Bu başarılı operasyonu koordine eden İl Emniyet Müdürümüze ve fedakarca görev yapan emniyet personelimize teşekkür ediyor, soruşturma sürecindeki destek ve işbirliği dolayısıyla Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına ayrıca şükranlarımı sunuyorum."

Açıklamasında vatandaşlara yönelik uyarıda bulunan Usta, "Vatandaşlarımızdan özellikle internet üzerinden yapılan yüksek kazanç vaatlerine karşı dikkatli olmalarını, tanımadıkları kişi ve platformlara kesinlikle para göndermemelerini önemle rica ediyorum. Şüpheli durumlarla karşılaşılması halinde vakit kaybetmeden güvenlik birimlerimize başvurulması büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

