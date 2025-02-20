Yalova’da Hamile ve Engelli Kamu Çalışanlarına İdari İzin - Son Dakika
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Yalova’da Hamile ve Engelli Kamu Çalışanlarına İdari İzin

Yalova’da Hamile ve Engelli Kamu Çalışanlarına İdari İzin

Yalova Valiliği, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle hamile, engelli ve kronik hastalığı olan kamu çalışanlarının bir gün boyunca idari izinli sayılacağını duyurdu. Eğitime de bir günlük ara verildi.

20.02.2025 17:28  Güncelleme: 17:29
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HAMİLE VE ENGELLİ KAMU ÇALIŞANLARINA İZİN

Yalova'da eğitime yarın 1 günlük ara verilmesinin ardından, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağı duyuruldu. Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Hıfzısıhha Kurulunun 20.02.2025 tarihli toplantısında; Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre Yalova genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir. Öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak 21 Şubat 2025 Cuma günü Yalova genelinde tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler ve üniversitemizde) eğitim-öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanlarının da (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir) bir (1) gün süreyle idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.

Zehra BAYKAL/YALOVA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yalova’da Hamile ve Engelli Kamu Çalışanlarına İdari İzin - Son Dakika

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