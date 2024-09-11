Yalova\'da Eğitime 51 Milyon TL Bağış

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Yalova'da hayırsever bir iş insanı, eğitime destek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na 51 milyon TL bağışladı.

Yalova'da hayırsever iş insanı Sebahattin Aslan, merhum babası adına yapılan lisede eğitime destek vermek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na 51 milyon TL bağışladı.

Bağış için Yalova Valiliği'nde protokol imzalanırken, Altınova ilçesinde devlet tarafından inşa edilen ve eğitim öğretim için hizmete giren Anadolu Lisesi'ne hayırsever Sebahattin Aslan'ın merhum babası Selahattin Aslan'ın adı verilecek.

İmzalanan protokolde konuşma yapan Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, şunları söyledi:

"Eğitime yapılan yatırımlar, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza yapılan en anlamlı hizmetlerdendir. Sebahattin Aslan'ın yaptığı bu önemli bağış sadece bugün için değil gelecekte de Yalova'nın eğitim sistemine uzun yıllar hizmet edecek. Kendisine ve ailesine teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe de bağışın diğer hayırseverlere örnek olmasını diledi.

Hayırsever iş insanı Sebahattin Aslan, kendisine sunulan bu fırsattan dolayı teşekkür etti. Ayrıca bağışın ilde bir seferde eğitime sağlanan en büyük desteklerden biri olduğu belirtildi.