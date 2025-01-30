Yalova'da İçme Suyunda Köpüklenme Nedeniyle Kesinti - Son Dakika
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Yalova'da İçme Suyunda Köpüklenme Nedeniyle Kesinti

Yalova'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı Kurtköy derivasyonunda meydana gelen köpüklenme nedeniyle şehir genelinde su kesintisi yaşandı. Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, teknik temizlik çalışmaları yapıldığını ve olası dış müdahaleler için araştırma başlatıldığını açıkladı.

30.01.2025 20:28  Güncelleme: 20:30
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Yalova'da "köpüklenme" nedeniyle içme suyunda kesinti yapıldı

YALOVA - Yalova'nın içme suyu ihtiyacını karşılan Gökçe Barajı Kurtköy derivasyonunda suda meydana gelen köpüklenme nedeniyle kent genelinde su kesintisine gidildi.

Kurtköy derivasyonunda dün gece saatlerinde suda köpüklenme tespit edildi. Tespitin ardından şehir şebekesinde su kesintisi yapıldı. Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, Kurtköy Derivasyonunda meydana gelen 'köpüklenme' nedeniyle tedbir amaçlı su kesintisi yaptıklarını, olayla ilgili kolluk kuvvetlerinin araştırma yaptığını bildirdi. Gürel, şunları kaydetti:

"Dün gece 20.30-21.00 civarlarında Kurtköy Derivasyonu üzerinden Yeşil Körfez tarafına gelen hatta bir köpüklenme tespit ettik. Bu durumu fark eder etmez hattı kestik ve hemen olaya müdahale ettik. Şu an, teknik bir temizlik çalışması yapıyoruz ve bunun sonucunda da su kesintisi yaşanıyor. Kamuoyunu da teknik çalışma yapıyoruz diye bilgilendirdik. Eğer buraya dışarıdan bir müdahale varsa, dereye bir deterjan vesaire döküldüyse diye de ilgili birimler, emniyet ve jandarma gerekli araştırmalarını yapıyor. İçiniz rahat olsun. Bugün sadece teknik temizlikten dolayı su kesintisi yapıyoruz. Kamuoyunda yanlış bir bilgilendirme olmasın diye bu açıklamayı yapıyorum."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Yalova'da İçme Suyunda Köpüklenme Nedeniyle Kesinti - Son Dakika

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