Yalova\'da Kar Yağışı Sonrası Kafa Kafaya Kaza: Şans Esiri Yaralanan Yok

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YALOVA'da kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Otomobillerden biri takla atarken, kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Yalova- Sugören yolu üzerinde meydana geldi. Kar nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği 77 AK 150 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 16 BCP 596 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden biri takla atarken, sürücü, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.