Yalova'da Kaza, AÖF Öğrencilerini Mağdur Etti

16.08.2025 19:59
Yalova'da meydana gelen trafik kazası, AÖF öğrencilerinin yaz dönemi sınavına geç kalmasına neden oldu.

YALOVA'da iki aracın karıştığı trafik kazası sonrası oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle yüzlerce Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri yaz dönemi sınavına geç kaldı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Yalova - Termal yolunda Çınarcık sapağı yakınlarında meydana geldi. Sürücülerin isimleri henüz öğrenilemeyen 16 BOY 791 plakalı otomobilin önünde giden 16 AIV 951 plakalı hafif ticari araca çarptığı kazanın ardından bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. Kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, Yalova Üniversitesi'nde gerçekleşen AÖF sınavına kendi araçları ve toplu taşıma araçları ile gitmeye çalışan yüzlerce öğrenci sınava geç kaldı. Saat 14.00'te başlayan yaz dönemi sınavına geciken öğrencilerle ilgili AÖF yetkilisi tutanak tuttu.

'BİRÇOK KİŞİ MAĞDUR OLDU'

Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğundan dolayı sınava geç kalan ve salona alınmayan öğrencilerden Damla Keçe, "16 Ağustos Cumartesi Günü AÖF'nin yapmış olduğu saat 14.00'teki yaz dönemi sınavına hiçbirimiz katılım sağlayamadık. Çınarcık yolunda olan kaza dolayısıyla yollar kapatılmış, yollar açılmadı. Biz bir iki kişi değil, birçok kişi mağdur oldu. 15 dakika kuralı varmış burada. 14.20'de gelenler olmuş, ona rağmen hiç kimse alınmadı. Ben buçukta geldim alınmadım. Yetkili kişinin gelip açıklama yapacağı söylendi, açıklama yapıldı ama mağduriyetimiz giderilemedi. Yeniden sınav olacağımızı sanmıyorum ama ben bizim için yeniden sınavın yapılmasını istiyorum ya da ücretlerimizin iade edilmesini istiyorum" dedi.

Kaynak: DHA

