Yalova'da kestane toplarken kaybolan kişiyi AFAD ve jandarma ekipleri buldu - Son Dakika
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Yalova'da kestane toplarken kaybolan kişiyi AFAD ve jandarma ekipleri buldu

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Yalova'da kestane toplamak için gittiği Ortaburun mevkisindeki ormanlık alanda kaybolan kişi, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla bulundu. Ekipler bölgede termal dronla tarama yaparak kayıp kişiye ulaştı.

Yalova'da kestane toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan kişiyi, arama kurtarma ekipleri buldu.

C.G'nin, kestane toplamak için gittiği Ortaburun mevkisindeki ormanlık alanda kaybolduğu ihbarı üzerine, arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri, termal dron ile tarama gerçekleştirdi.

Yürütülen çalışmaların sonucunda C.G. bulundu.

Kaynak: AA
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