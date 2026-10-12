Yalova'da kestane toplarken kaybolan kişiyi AFAD ve jandarma ekipleri buldu

Yalova'da kestane toplarken kaybolan kişiyi AFAD ve jandarma ekipleri bulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yalova'da kestane toplamak için gittiği Ortaburun mevkisindeki ormanlık alanda kaybolan kişi, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla bulundu. Ekipler bölgede termal dronla tarama yaparak kayıp kişiye ulaştı.
Yalova'da kestane toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan kişiyi, arama kurtarma ekipleri buldu.
C.G'nin, kestane toplamak için gittiği Ortaburun mevkisindeki ormanlık alanda kaybolduğu ihbarı üzerine, arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri, termal dron ile tarama gerçekleştirdi.
Yürütülen çalışmaların sonucunda C.G. bulundu.
Kaynak: AA
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