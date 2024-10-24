Yalova'da Mantar Üreticisi Kadın Öldürüldü - Son Dakika
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Yalova'da Mantar Üreticisi Kadın Öldürüldü

Yalova\'da Mantar Üreticisi Kadın Öldürüldü

Çiftlikköy'de mantar üreticisi kadın, hırsızlık amacıyla İranlı çift tarafından öldürüldü.

24.10.2024 18:46
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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde mantar üreticisi kadının, yabancı uyruklu çalışanları olan çift tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

Çiftlikköy ilçesi Sultaniye Mahallesi 5008 Sokak'taki binanın ikinci katında ikamet eden Canan Cerit (55), kendisine ait mantar üretim tesisinde çalışan İranlı karı kocayı evinde ağırladı.

Hırsızlık amacıyla Cerit'in el ve ayaklarını bağlayan, üzerine de kalkmaması için kanepe koyan çift, bir süre sonra 77 ACV 974 plakalı ticari araçla evden ayrıldı.

Haber alamayan yakınlarının durumu bildirmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri, itfaiye görevlilerinin yardımıyla eve girdi. Sağlık ekiplerince öldüğü tespit edilen kadının cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Canan Cerit'i öldürdükleri değerlendirilen İranlı çiftin, ayrıldıkları ticari araçla il merkezindeki otoparka girdikleri tespit edildi. Otoparkta bulunan araçta polis ekiplerince inceleme yapıldı.

Cerit'in cenazesi, otopsi işlemleri sonrası yakınları tarafından teslim alındı.

Ülkelerine kaçtıkları ileri sürülen İran uyruklu çiftin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Otopsi işlemi sonrası yakınları tarafından hastane morgundan alınan Cerit'in cenazesi, Termal ilçesine getirildi.

Gökçedere Nur Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılınan Canan Cerit'in naaşı, Termal Belediyesine ait cenaze nakil aracıyla götürüldüğü ilçe mezarlığında defnedildi.

Kaynak: AA

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