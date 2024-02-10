İzinli gününde ek işe giderken motosiklet kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzinli gününde ek işe giderken motosiklet kazasında hayatını kaybetti

İzinli gününde ek işe giderken motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Yalova'da bir otelde çalışan Bilal Kuluber (25), izin gününde ek işe giderken motosiklet kazası geçirdi. Kontrolünü kaybeden Kuluber, çınar ağacına çarparak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

10.02.2024 16:08  Güncelleme: 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da ikamet eden 25 yaşındaki Bilal Kuluber bir otelde çalışıyordu. Genç adam, izinli olduğu gün ek işe gitmek için motosikletine bindi. Geçirdiği kazada hayatını kaybeden Kuluber'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

YAKINLARI, OLAY YERİNDE GÖZYAŞI DÖKTÜ

Kaza, Termal ilçesi Yenimalle'de meydana geldi. Şehir merkezine doğru giden Bilal Kuluber'in kontrolünü yitirdiği motosiklet, çınar ağacına çarptı. Kazada, Kuluber yaşamını yitirdi. Acı haberi alıp kaza yerine gelen yakınları, gözyaşı döktü. Yapılan incelemenin ardından Bilal Kuluber'in cansız bedeni, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İzinli gününde ek işe giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti

EK İŞE GİDERKEN MOTOR KAZASI YAPTI

Bekar olan Bilal Kuluber'in, Termal ilçesinde bir otelde çalıştığı, bugün izinli olduğu için Yalova'da ek işe giderken kaza yaptığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Beşiktaş 1903: Millet geçim derdin de canın san oluyor. Allah rahmet eylesin 124 7 Yanıtla
  • VeDat AkBaş: Allah rahmet eylesin 92 3 Yanıtla
  • Gültekin Konukcu: ne olacak bu ülkenin insanına durmak yola devam başkalarını zengin edin 66 15 Yanıtla
  • mert çelik: tek maas asgarı ucretle bır ev neden gecındırılemıyor kırada odenemıyor,eskıden dahamı ıyıydı acaba 56 12 Yanıtla

Termal, Yalova, Ölüm, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzinli gününde ek işe giderken motosiklet kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2024 00:24:52. #1.12#
SON DAKİKA: İzinli gününde ek işe giderken motosiklet kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement