Yalova'da Piknik Yapan Vatandaş Tilkiyle Karşılaştı - Son Dakika
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Yalova'da Piknik Yapan Vatandaş Tilkiyle Karşılaştı

Yalova'ya bağlı Kadıköy beldesinde piknik yapan Adem Taştan, aç olduğu belirtilen bir tilkiyle karşılaştı. Tilkiyi eliyle besleyen Taştan, olağanüstü deneyimini paylaşarak doğanın ve hayvanların korunması gerektiğini vurguladı.

29.07.2024 15:37
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Yalova'da ailesiyle gittiği tesiste piknik yaparken tilkiyle karşılaşan vatandaş, tilkiyi eliyle beslediği anları paylaştı.

Yalova'ya bağlı Kadıköy beldesindeki sosyal tesislere ailesiyle piknik yapmaya giden Adem Taştan'a, aç olduğu belirtilen bir tilki yaklaştı.

Piknik sırasında etraflarında dolaşan tilkiye yiyecek vermek isteyen Taştan, paylaştığı görüntülerde, yanına gelen tilkiye yiyecek verdi.

Olağanüstü deneyim yaşadığını aktaran Taştan, "Doğa ile iç içe olmayı ve hayvanları çok seviyoruz. Bu nedenle ailecek pikniğe çıkarız. Ancak bu son gittiğimiz piknik bizim için gerçekten çok özel oldu. Tilkinin bize bu kadar yaklaşması ve yiyecekleri ellerimizden alması, doğanın ve hayvanların ne kadar güvene ihtiyaç duyduğunu bir kez daha gösterdi. Onları korumak ve sevmek bizim en büyük sorumluluğumuz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yalova'da Piknik Yapan Vatandaş Tilkiyle Karşılaştı - Son Dakika

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