Yalova\'da sağanak bazı yolları göle çevirdi, Çınarcık\'ta bekçi kepçeyle kurtarıldı

YALOVA'da etkili olan sağanak nedeniyle Çınarcık ilçesinde belediyeye ait tek katlı arıtma tesisinde mahsur kalan bekçi, kepçeyle kurtarıldı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Armutlu ilçesinde dün gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede şiddetini artıran yağmur nedeniyle ilçe genelindeki bazı yollar göle döndü. Su seviyesinin hızla yükseldiği noktalarda bazı sürücüler araçlarıyla suda mahsur kalırken, 1 otomobil ise selde sürüklendi. Yağışın etkisiyle bölgedeki alışveriş merkezi ile kıraathaneyi de su bastı. İş yeri sahipleri ve vatandaşlar, kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı. Sel sularının 1 kişiyi sürüklediği ve su baskını yaşanan anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Öte yandan Çınarcık ilçesi Esenköy beldesi Eştaş mevkisindeki belediyeye ait tek katlı arıtma tesisinde görevli bekçi de su baskını nedeniyle mahsur kaldı. Tesisin çevresini su bastığından, bulunduğu yerden çıkamayan bekçi, bölgeye sevk edilen iş makinesinin kepçesiyle kurtarıldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.