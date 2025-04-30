Yalova\'da Seyir Halindeki Araç Yandı

Yalova'da seyir halindeki otomobil yandı.

Dere Mahallesi Kaptan Sokak'ta seyir halinde olan ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 31 N 6474 plakalı otomobilden duman ve alevler yükseldi.

Sürücüsünün emniyet şeridine çektiği araçtaki alevlere ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer sürücüler yangın söndürme tüpüyle yaptı.

Yangının kontrol altına alınamaması üzerine itfaiyeden yardım istendi.

Gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.