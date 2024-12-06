Yalova'da Temizlik Görevlisi Bulduğu Cüzdanı Sahibine Teslim Etti - Son Dakika
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Yalova'da Temizlik Görevlisi Bulduğu Cüzdanı Sahibine Teslim Etti

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Yalova'da bir temizlik görevlisi, sokakta bulduğu cüzdanı içinde 3 bin lira ve kredi kartları ile birlikte sahibine ulaştırdı. Cüzdanı bulan Şahin Şenbuy, cüzdanı amirine bildirerek doğru yola iletti.

06.12.2024 15:15  Güncelleme: 15:19
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Yalova'da temizlik görevlisi bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

YALOVA - Yalova'da temiz görevlisi gece vardiyası sırasında sokakta bulduğu ve içinde 3 bin lira ile kredi kartları olan cüzdanı sahibine teslim etti.

Yalova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde gece vardiyasında çalışan ve bulunduğu mıntıkada sokağı süpüren Şahin Şenbuy, çöplerin arasında bir cüzdan fark etti. Şenbuy, cüzdanı bulduktan sonra durumu amirine bildirdi. Ardından cüzdanı kaybeden Günay Karagöz'e ulaşıldı. Temizlik İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası'na gelen Karagöz, Şenbuy'dan cüzdanı teslim aldı. Karagöz, burada Şahin Şenbuy'a göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı teşekkür ederek hediye takdim etti. Yerleri süpürürken cüzdanı bulduğunu belirten temizlik görevlisi Şenbuy, "Her zaman ki gibi mıntıkamda çalışmaya başladım. Sokağı süpürürken bir çöp poşetinin yanında bir cüzdan gördüm. Cüzdanı aldım ve gece çavuşum olan Emre Bey'e bildirdim ve kendisine teslim ettim. Ardından kendisiyle birlikte cüzdanı şefimiz Ayşim Demircan'a teslim ettik" dedi.

Cüzdanda 3 bin lira para ve kredi kartları vardı

Cüzdanını teslim alan Günay Karagöz ise, "Akşam 19.00 civarı iş yerimden çıktım. Eve gidince cüzdanımı kaybettiğimi fark ettim. Cüzdanımda yaklaşık 3 bin TL'ye yakın bir meblağ vardı. Ayrıca kredi kartlarım ve bunlarında 200 bine yakın limitleri vardı. Hemen internet bankacılığından kartlarımın kullanıp kullanılmadığına baktım. Tam ümidimi kaybetmişken arandım. Sağ olsun cüzdanımı bulan ve içine dahi bakmadan üstlerine teslim eden Şahin kardeşime çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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